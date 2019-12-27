В одном из СИЗО Донетчины остается критической ситуация с медициной, – представитель омбудсмена (Фото)

В СИЗО Бахмута (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) остается критической ситуация с медициной. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Так, вчера, 26 декабря, он осуществил выездную проверку в данное СИЗО. В ходе визита Лисянский провел беседы с несовершеннолетними подследственными, а также проверил устранение нарушений, которые были выявлены сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях на протяжении 2019 года.

По словам представителя омбудсмена, есть положительные моменты – полностью обновлена и отремонтирована комната психо-физиологической разгрузки для заключенных и подследственных, отремонтирована кухня, отремонтированы часть прогулочных двориков и т. д.

«Критической ситуация остается с медициной в данном СИЗО. Во время проверки я конфиденциально пообщался с подследственными, которые сообщили мне, что медицинскую помощь в СИЗО практически не оказывают, медицинские препараты (обезболивающие, противовоспалительные и т.д.) не выдают», – написал Лисянский.

Он уточнил, что по ситуации с доступом подследственных к медицинской помощи будут направлены дополнительные проверки, а также уже составлены акты реагирования и направлены в правоохранительные органы (ст. 139, 140 УК Украины).

«Ранее в июне 2019 года, благодаря вмешательству омбудсмена Украины в Бахмутское СИЗО была доставлена прививка от кори, привито было 110 подследственных. На тот момент медицинская служба СИЗО бездействовала», – напомнил Павел Лисянский.