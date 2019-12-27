На неделю: В «ДНР» решили поэкспериментировать с комендантским часом

В «ДНР» впервые с 2014 года комендантский час отменен на неделю – с 31 декабря по 8 января. Как сообщил 26 декабря в ходе прямой телевизионной линии «глава ДНР» Денис Пушилин, это проводится в качестве эксперимента.

«Это является для нас пробой: мы должны посмотреть, насколько мы готовы в плане безопасности. Мы должны оценить ситуацию с правонарушениями – будет ли их рост, каково будет процентное соотношение – когда есть комендантский час, и когда его нет», – сказал он.

Пушилин добавил, что по результатам этого эксперимента будет приниматься соответствующее решение – «от сокращения комендантского часа до того, чтобы убрать его полностью».

Он напомнил, что на каждой встрече жители поднимают тему необходимости отмены комендантского часа.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» комендантский час действует с 2014 года, отменяется он в исключительных случаях на наиболее значимые праздники. В «ДНР» комендантский час действует с 23:00 до 5:00. В 2019 году его период сократили до 4 утра. Однако с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года действие комендантского часа в «ДНР» опять продлили с 23:00 до 5:00.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube