Связи с ним нет: Как развестись с супругом, который остался в «Л-ДНР»

Если второй из супругов остался проживать на неподконтрольной Украине территории и все связи с ним потеряны, то развестись с ним по украинскому законодательству вполне возможно. Как это сделать – рассказали юристы общественной организации «Институт аналитики и адвокации» (ИАА).

В обычной ситуации супруги, не имеющие детей (либо дети уже совершеннолетние), имеют право совместно подать заявление о расторжении брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния. В РАГСе актовая запись о расторжении брака оформляется по истечении одного месяца со дня подачи такого заявления.

«Но в случае пребывания супругов на временно оккупированной территории и отсутствия каких-либо контактов фактически согласие на добровольное расторжение брака получить невозможно, единственный путь – суд», – отметил юрист ИАА, Вячеслав Курило.

Иск о расторжении брака может быть предъявлен одним из супругов. Однако такой иск не может быть предъявлен в течение беременности супруги и в течение одного года после рождения ребенка.

Составлять исковое заявление в суд о расторжении брака нужно с учетом требований, изложенных в ст. 175 Гражданского процессуального кодекса Украины. На официальном веб-портале судебной власти Украины есть образцы таких исковых заявлений о расторжении брака.

К исковому заявлению необходимо приложить следующие документы:

копию искового заявления для ответчика;

оригинал свидетельства о браке и его копию;

2 копии паспорта и ИНН истца;

2 копии паспорта и ИНН ответчика (при наличии);

оригинал квитанции об уплате судебного сбора (0,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, т.е. 840,80 грн – с 01.01.2020. Судебный сбор можно оплатить онлайн).

В иске кроме требования о расторжении брака истец может указать фамилию, которую он желает оставить после расторжения брака – добрачную или приобретенную при заключении брака.

Искподается в местный общий суд (районный, районный в городах, городской и районный суды) по зарегистрированному месту жительства или пребыванию ответчика. Т.к. ответчик находится за линией разграничения, нужно учесть, куда из ныне неподконтрольного города «выехал» суд (см. «Куда уехал суд: Перечень переподчинения судов зоны АТО»). Например, если жена / муж истца живет в Центрально-Городском районе города Горловки, то иск нужно подавать не в Горловке, а в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Если вам неизвестно, где в настоящее время проживает или находится ответчик, на основании ст. 27 Гражданского процессуального кодекса иск предъявляется по:

местонахождению имущества ответчика;

последнему известному зарегистрированному месту жительства или пребывания;

месту занятия (работы).

По зарегистрированному месту жительства истца такой иск может предъявляться:

если на иждивении истца находятся дети (малолетние или несовершеннолетние)

если истец не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту жительства ответчика

Если истец не может прибыть на судебное заседание, которое происходит в другой области (например, по последнему известному месту жительства ответчика) – стоит подать в этот суд заявление с просьбой рассматривать дело о расторжении брака без участия истца.

На основании ст. 112 Семейного кодекса Украины, суд выясняет фактические взаимоотношения супругов, действительные причины иска о расторжении брака, принимает во внимание наличие малолетнего ребенка, ребенка с инвалидностью и другие обстоятельства жизни супругов.

Суд выносит решение о расторжении брака, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречило бы интересам одного из них, интересам их детей и пр.

Согласно ст. 115 Семейного кодекса Украины, документом, удостоверяющим факт расторжения брака судом, является решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу.

После расторжения брака и получения решения, вступившего в законную силу, лицо имеет право на повторный брак.