Краматорск: В управлении Пенсионного фонда действует электронная очередь

В Краматорске в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) внедрена система «электронной очереди». Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Так, в технический комплект «электронной очереди» входит терминал и специально настроенный телеэкран. Посетитель управления через терминал получит талон, а на информационном телеэкране появится прогнозируемое время ожидания. На прием посетитель будет приглашен звуковым сигналом.

«Современный сервис "электронная очередь" позволит усовершенствовать организацию обслуживания граждан в управлении, сделать процесс приема граждан более прозрачным и удобным», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ПФУ в Донецкой области получил 20 технических комплектов формата «электронная очередь».

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.