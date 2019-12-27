Полное перемирие и новые точки разведения войск на Донбассе: В Минобороны озвучили планы

На Донбассе ожидается полный режим тишины с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время брифинга, передает «Интерфакс – Украина».

Также, по его словам, уже известны новые точки разведения сил и средств на Донбассе и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). «Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе», – сказал Загороднюк.

Он отметил, что пока название новых точек нельзя озвучить. «Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков», – пояснил министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до следующей встречи в «Нормандском формате, которая запланирована на март 2020 года, должны быть не только согласованы участки разведения сил на линии соприкосновения, но и проведен непосредственный отвод войск.

Ранее сообщалось, что во время заседания подгрупп ТКГ в Минске между сторонами не было противоречий относительно необходимости в разведении сил и средств на Донбассе.