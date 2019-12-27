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СхідNow: ПРООН запустила тревел-блог о Донбассе (Видео)

27.12.19 09:49
Фото: скриншот видео UNDP Ukraine
Фото: скриншот видео UNDP Ukraine

Программа ООН по восстановлению и построению мира (ПРООН) и студия FILM.UA запустили совместный проект «СхідNow». Об этом сообщает пресс-служба представительства ПРООН в Украине в соцсети.

Так, «СхідNow» – это проект, направленный на освещение позитивных изменений и современных реалий жизни в восточных регионах Украины.

Уже доступны для просмотра две серии тревел-блога. Первый эпизод – Луганщина. Ведущие проекта Ярослав Лодыгин и Валерия Чачибая направляются в Старобельск, где Ярослав снимал фильм «Дикое Поле». Но сначала они познакомятся с жителями Лисичанска и Северодонецка, расспросят их о жизни, планах и мечтах. Ведущие посетят лисичанский хаб «Дружба», Восточноукраинский национальный университет имени Даля в Северодонецке, встретятся с местными художниками, фермерами и общественными активистами.

Второй эпизод – Донетчина. Он начинается того, что ведущие проекта посещают интернат в Кременной (Луганская обл.). Затем ведущие отправятся в путешествие в Бахмут (до переименования Артемовск), где спустятся в соляную шахту и погреба завода шампанских вин. В Славянске Ярослав пообщается с активистами, а Валерия – с известным скульптором. Завершит путешествие Краматорск и творческая встреча в хабе «Вільна Хата».

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