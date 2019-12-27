В Украине растет поддержка вступления в Евросоюз, – опрос

В Украине за последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций стабильно растет в сторону вступления в Евросоюз. Об этом говорится в итогах опроса*, проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Согласно данным социологов, за последние годы Европейский Союз и Таможенный Союз выбирали соответственно:

в декабре 2014 года – 57% и 16%;

в декабре 2015 года – 56% и 13%;

в декабре 2016 года – 58% и 11%;

в декабре 2017 года – 59 % и 11%;

в декабре 2018 года – 59% и 12,5%;

в декабре 2019 года – 64% и 13%.

При этом также стабильно во внешнеполитических ориентациях граждан существуют различия между регионами. Согласно данным опроса, в декабре 2019 года, западный регион почти полностью ориентирован на ЕС (90% против 3%), центральный регион тоже имеет выраженную проевропейскую ориентацию (70% против 8%), меньше преобладает проевропейская ориентация в южном регионе (44% против 23%) и восточном (42% против 23%). Причем и на юге, и на востоке значительная часть населения со своими ориентациями не определилась (33% и 34% соответственно).

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.