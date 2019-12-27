«Перевозы прут»: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 декабря

Сегодня утром, 27 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 декабря пассажиропоток значительно увеличился, линию разграничения через КПВВ пересекли 53,6 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 12050 человек и 1285 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10495 человек и 1625 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 11125 человек и 1810 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5235 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 14705 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15 / 55;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 90;

КПВВ «Новотроицкое» – 20 / 50;

КПВВ «Гнутово» – 20 / 20.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «8:38. КПП "Горловка". По состоянию на 9:35 на пункте пропуска 210 автомобилей, автобусов и микроавтобусов – 83, до 620 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Егор: «5:48. Каргил. 5:00: общая у подъема на мост. Льгота – машин на 15 меньше»;

Вика: «6:45. [Из Украины в Донецк на Курахово]. Много машин. Туман, точное количество не скажу»;

Влад: «7:44. Со стороны Курахово на Украине в ДНР полный капец, уже машин 200 со льготкой, перевозы прут»;

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «7:32. [Из Украины в Донецк на Новотроицком]. Приехали в 6:50, перед нами штук 50 машин и перевозов на бусах очень много, их даже не считали. Сзади 20+»;

Юлия: «7:43. Приехала на Еленовку! Стоим чуть дальше остановки. Очередь – тьма»;

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Татьяна: «7:20. Основная – уже на камышах»;

Юстос: «7:41. Октябрь в Украину – до магазинчика».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.