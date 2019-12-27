В «ДНР»: Вблизи границы с Россией столкнулись два грузовика

На неподконтрольной украинским властям территории Амвросиевского района Донецкой области на трассе Т-05-07 Донецк – Амвросиевка – Успенка в четверг, 26 декабря, произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что авария случилась на расстоянии 1,5 км от пограничного пункта «Успенка», расположенного на границе с Россией.

«Водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пострадал один человек, водитель автомобиля Renault, 1976 года рождения, в состоянии средней тяжести госпитализирован в ЦРБ г. Амвросиевка», – говорится в сообщении.

«Спасатели ГПСО г. Амвросиевка при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего водителя из деформированной кабины автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», – сообщили в «МЧС ДНР».