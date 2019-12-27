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В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома боеприпасы

27.12.19 16:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) за хранение боеприпасов задержан ранее судимый местный житель. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что инцидент произошел в Калининском районе Горловки. «Подозреваемый сообщил, что нашел корпус гранаты с запалом и более 30 патронов калибра 5,45 мм, забрал домой и хранил их по месту жительства», – говорится в сообщении.

«В отношении 26-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа», – заявили в «полиции».

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