На Луганщине отчитались о закупке школьных автобусов в 2019 году

В Луганской области в 2019 году для школ районов и громад было приобретено 10 школьных автобусов. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк во время аппаратного совещания, передает пресс-служба ЛугОВГА.

По его словам, областному бюджету поступила субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с инвалидностью. Общая сумма составила 5 млн 843 тыс. 900 грн.

Так, по информации Стецюка, за средства на условиях софинансирования приобретены 3 школьных автобуса для опорных школ Меловского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

Вместе с тем, для Старобельского инклюзивного ресурсного центра куплен специальный автомобиль.

Также получили новые автобусы школы Новопсковского (один автобус на 2 млн 099 тыс. грн) и Попаснянского районов (два – общая стоимость составила 3 млн 800 тыс. грн).

В Чмыревской объединенной территориальной громаде (ОТГ) за счет средств ГФРР на условиях софинансирования приобретен школьный автобус с функцией подъемника для соискателя образования с инклюзии (2 млн 40 тыс. грн).

Также в этом году осуществлена ​​закупка двух школьных автобусов для Марковского и Станично-Луганского районов. Их получили Марковская гимназия и Станично-Луганская ООШ I-III ступеней № 1.

Стецюк уточнил, что на 2020 год для приобретения школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с инвалидностью предусмотрена субвенция из государственного бюджета в сумме 8759,9 тыс. грн.

Также он отметил, что в 2017 году было приобретено 20 школьных автобусов для 11 районов и одной ОТГ на 22 млн грн, 2018 году – 4 автобуса на 7 млн 324 тыс. грн.