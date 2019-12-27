В «ДНР»: Иномарка слетела с дороги в сливной отвод

В неподконтрольном украинским властям Чистяково (до переименования – Торез, Донецкая обл.) иномарка слетела с дороги в сливной отвод. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что ДТП произошло в четверг, 26 декабря, на ул. Сызранцева. «Водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo (находилось 3 человека) не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части в сливной отвод ливневых вод. В результате происшествия пострадал один человек, женщина преклонного возраста, в состоянии средней тяжести госпитализирована в ЦГБ г. Торез», – говорится в сообщении.

«Спасатели ГПСО г. Торез при помощи ручного аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую женщину из деформированного кузова автомобиля и передали ее работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», – заявили в «МЧС ДНР».