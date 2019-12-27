Редкие инструменты, модернизированный концертный зал: Как выглядит колледж искусств на Донетчине (Видео)

В Бахмутском колледже искусств имени Ивана Карабица (Донецкая обл.) полностью завершили ремонт корпуса и модернизировали концертный зал. Об этом сегодня, 27 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Репетиция духового оркестра в основном (первом) корпусе Бахмутского колледжа искусств имени Карабица – событие, которое студенты и их преподаватели ждали несколько месяцев, пока длился капитальный ремонт», – написал он.

По словам главы области, в концертном зале обновили «звук», одежду сцены, кресла, вентиляцию, систему кондиционирования и отопления. Кроме того, приобрели новые инструменты: 13 акустических и 12 электронных пианино Yamaha и комплект литавр Adams. «Такие инструменты в учебном заведении – редкость. Литавры Adams, например, имеют оркестры лучших филармоний», – отметил заведующий отделом духовых и ударных инструментов Юрий Дахновский.

Кириленко уточнил, что в течение последних трех лет существенно улучшили материально-техническую базу Бахмутского колледжа искусств. «Капитально отремонтировали два учебных корпуса, создали комфортные условия в общежитии, приобрели инструменты, и к нему потянулись студенты: на сегодня их 195. Руководство заведения надеется, что в следующем учебном году в колледже будут учиться более двух сотен студентов», – подытожил председатель ДонОВГА.

Как сообщалось ранее, из областного бюджета на капитальный ремонт корпуса в 2017 году были выделены 15 млн 100 тыс. грн.