Сводка из зоны ООС за 26 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций:
- вблизи Невельского – из стрелкового оружия;
- 2 раза вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
- у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- 2 раза вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Водяное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы 8 обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника:
- вблизи Южного – из ручного противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Старого Айдара – из стрелкового оружия;
- вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку Орехово – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
«26 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – сообщили в штабе ООС.
С начала нынешних суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских военных вблизи Гладосово. В результате обстрела потерь со стороны ВСУ нет.
В «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки их позиции были обстреляны 13 раз, в частности, из БТР/БМП, РПГ/СПГ, минометов 82 мм, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия. В зоне обстрела оказались Горловка (Широкая Балка, Озеряновка), Донецк (аэропорт, пос. ш-ты Абакумова), Жабичево, Спартак, Еленовка, Старомихайловка, Коминтерново (после переименования – Пикузы).
В «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки зафиксировали 2 обстрела: из 120-мм минометов и вооружения БМП в районе населенного пункта Нижнее Лозовое, и из вооружения БМП – в населенном пункте Голубовское.