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Сводка из зоны ООС за 26 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

27.12.19 10:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций:

  • вблизи Невельского – из стрелкового оружия;
  • 2 раза вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
  • у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;
  • вблизи Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • 2 раза вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Водяное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы 8 обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника:

  • вблизи Южного – из ручного противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Старого Айдара – из стрелкового оружия;
  • вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Орехово – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

«26 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – сообщили в штабе ООС.
С начала нынешних суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских военных вблизи Гладосово. В результате обстрела потерь со стороны ВСУ нет.

Карта ООС / Иллюстрация Министерства обороны Украины
Карта ООС / Иллюстрация Министерства обороны Украины

В «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки их позиции были обстреляны 13 раз, в частности, из БТР/БМП, РПГ/СПГ, минометов 82 мм, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия. В зоне обстрела оказались Горловка (Широкая Балка, Озеряновка), Донецк (аэропорт, пос. ш-ты Абакумова), Жабичево, Спартак, Еленовка, Старомихайловка, Коминтерново (после переименования – Пикузы).
В «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки зафиксировали 2 обстрела: из 120-мм минометов и вооружения БМП в районе населенного пункта Нижнее Лозовое, и из вооружения БМП – в населенном пункте Голубовское.

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