Сводка из зоны ООС за 26 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций:

вблизи Невельского – из стрелкового оружия;

2 раза вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

2 раза вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы 8 обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника:

вблизи Южного – из ручного противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Старого Айдара – из стрелкового оружия;

вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Орехово – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

«26 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – сообщили в штабе ООС.

С начала нынешних суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских военных вблизи Гладосово. В результате обстрела потерь со стороны ВСУ нет.