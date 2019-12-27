От Мариуполя до Станицы Луганской: Украинские военные начали фронтовой челлендж (Фото)

В Донецкой области украинские военные провели 10-километровый забег вдоль линии фронта. Так они начали челлендж под названием «От Мариуполя до Станицы Луганской». Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, старт был на крайнем блокпосту под Мариуполем, а финиш – неподалеку Широкино. Перед стартом состоялась коллективная разминка под руководством помощника командира по физической подготовке и спорту.

Участвовали в спортивном празднике военные, имеющие наилучшую физическую подготовку. Во время забега их состояние здоровья постоянно контролировали военные медики. В свою очередь представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК) следили за соблюдением незаконными вооруженными формированиями (НВФ) режима прекращения огня.

Как сообщил заместитель командира воинской части по морально-психологическому обеспечению, участники пробега продемонстрировали выдержку и волю к победе. Армейцы преодолели десятикилометровую дистанцию ​​почти за 45 минут. На финише их встречали с духовым оркестром и горячим чаем.

«Так, военнослужащие соединения, которое ныне защищает позиции на Приазовском направлении операции Объединенных сил, начали челлендж, к которому призывают присоединиться армейцев со всех подразделений от юга Донетчины до севера Луганщины», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр штаба ООС

После забега военные передали челлендж боевым побратимам из соседнего соединения, которое выполняет боевые задачи севернее.