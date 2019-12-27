Переселенцы из Пивденного получили квартиру в Торецке (Фото)

В Донецкой области переселенцы из поселка Пивденное (до переименования – Ленинское) получили квартиру в городе Торецке (до переименования – Дзержинск). Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Так, 2020 год в новом жилье встретит семья Новиковых-Зайцевых. Данное помещение выделено из фонда повторного заселения города Торецка. В квартире сделан капитальный ремонт, есть необходимое сантехническое и бытовое оборудование.

«Это третья квартира в этом году, которая была отремонтирована для жителей Чигарей, потерявших жилье в результате боевых действий», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ВГА города Торецка

Как уточняется, в целом с 2018 года уже 12 семей из поселка Пивденное получили жилье в Торецке.

Отметим, что пгт Пивденное до мая 2018 года был разделен линией разграничения: западная (Черная Гора) была под контролем украинского правительства, восточная (Чигари) – «ДНР». В мае поселок полностью перешел под контроль ВСУ. По информации СММ ОБСЕ, больше половины домов в пгт Пивденное уничтожены в результате обстрелов и пожаров.