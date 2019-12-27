В правильном ли направлении двигается Украина, – опрос

В Украине большинство граждан считают, что страна движется в правильном направлении. Об этом говорится в итогах опроса*, проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Так, согласно итогам опроса, 44% респондентов считают, что Украина движется в правильном направлении, в неправильном направлении движения страны убеждены 36%, еще 20% не определились.

«В конце прошлого 2018 года, наоборот, абсолютное большинство (70%) считало направление движения страны неправильным и только 18% – правильным (12% не определились). Последний раз убеждения в правильности направления Украины преобладало в общественном мнении после президентских выборов в июне 2005 года (тогда 42% считали направление движения страны правильным, 31% – неправильным), но уже в ноябре 2005 года мнение граждан изменилось на противоположное: 59% считали направление страны неправильным и только 18% – правильным», – говорится в отчете по итогам опроса.

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.