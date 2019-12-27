Вынужденная мера: В «ДНР» подорожает проезд в электротранспорте

В «ДНР» ожидать повышения зарплат водителям трамваев и троллейбусов можно только после повышения стоимости проезда. Об этом 26 декабря в ходе прямой линии, которую транслировали местные телеканалы, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Давно пора повышать зарплату. Источником финансирования, конечно же, должно быть повышение оплаты проезда. Мы слишком долго не повышали, удерживали. Он у нас остается минимальным, не сравнимо с подобной стоимостью услуг ни в России, ни в Украине», – заявил он.

«После очередного повышения зарплат и пенсий мы говорим о повышении стоимости проезда. Это нужно исключительно для повышения заработных плат водителям, ремонтным бригадам, потому что, если мы не повысим зарплату, мы просто можем остаться без данной категории персонала. Для нас это вынужденная мера, держали сколько могли», – утверждает «глава ДНР».

Однако, когда подорожает проезд в электротранспорте и насколько, Пушилин не уточнил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube