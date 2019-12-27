На пешеходном переходе в Краматорске пострадала женщина

В Краматорске на пешеходном переходе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадала пешеход. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, происшествие произошло вчера, 26 декабря, на перекрестке по улице Дружбы. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 16:10. «Правоохранителями предварительно установлено, что 59-летняя водитель автомобиля "Kia Picanto", двигаясь по улице Дружбы, на перекрестке с улицей Академическая совершила наезд на женщину 1954 года рождения, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии последняя получила телесные повреждения в виде перелома бедра. Пострадавшая госпитализирована», – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».