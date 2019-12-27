Кредит под 600%: Финансовые компании в «ДНР» никто не контролирует

В «ДНР» некоторые финансовые компании за выдачу небольших кредитов выставляли процентные ставки до 600%, поскольку их деятельность не была «урегулирована законами». Об этом 26 декабря, комментируя обращение, поступившее в ходе прямой линии к «главе ДНР» Денису Пушилину, рассказал «глава ЦРБ ДНР» Андрей Петренко.

Обращение по поводу работы кредитных компаний было от жительницы Енакиево: «Прошу обратить внимание на финансовую компанию "Аванс", которая работает по всей республике и грабит людей, начисляя проценты и пени. Я понимаю, что нас никто не принуждает брать кредит у этой компании, но ситуации бывают разные. Я – многодетная мама, взяла [в кредит] 5,5 тыс. руб. (2076 грн по курсу местного банка на 27.12.2019, – прим. ред.). В срок не вышло отдать, прошло 3 месяца, сейчас я должна 21 тыс. руб. (7925 грн). С такими процентами и пенями теперь не знаю, как оплатить этот кредит».

Ситуацию принялся пояснять «глава ЦРБ ДНР» Андрей Петренко: «Есть такая компания "Аванс". Их порядка 1,5 десятка подобных компаний, которые работают на этом рынке. Данная компания имеет два филиала – в Донецке и в Макеевке. До последнего времени, до принятия ряда законодательных актов в ДНР, их деятельность не особо регулировалась. Действительно были случаи, когда процентные ставки у некоторых доходили до 600%».

По его словам, сейчас в «ДНР» якобы заканчивается процесс «перерегистрации всех субъектов финансового рынка». «Он должен быть закончен до 15 февраля. Последние данные – у нас практически 90% уже перерегистрировались по новым правилам законодательства, которые синхронизированы большей частью с РФ. Появляются новые рычаги контроля и влияния», – утверждает Петренко.

«На сегодняшний день появилась норма, что суммарная сумма кредита – эффективная ставка не должна превышать 365% – это потолок. Дополнительное ограничение, которое мы в ближайшее время после анализа рынка будем вводить», – заявил «глава ЦРБ ДНР».

В ответ на обращение женщины он отметил, что все условия кредитования прописаны в кредитном договоре и решать проблему со взятым кредитом придется в «суде».

При этом «глава ДНР» Денис Пушилин поручил «изыскать средства», чтобы «закрыть вопрос» кредита многодетной матери из Енакиево, а всех остальных попросил «подходить взвешенно и внимательно» к таким компаниям.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube