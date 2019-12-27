Близкие потеряли связь 5 дней назад: Разыскиваются две школьницы из Мариуполя

Правоохранители Мариуполя разыскивают двух школьниц, с которыми близкие потеряли связь с 22 декабря. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.
«Сотрудниками Кальмиусского отделения полиции устанавливается местонахождение 2 несовершеннолетних мариупольчанок: Луць Карина Вячеславовна 20.09.2003 года рождения и Субботина Виктория Валентиновна 03.03.2005 года рождения», – говорится в сообщении.
Карина Луць приметы: на вид 15-16 лет, рост
Была одета: куртка синего цвета, темные джинсы, кроссовки черного цвета, красный шарф.
Виктория Субботина приметы: на вид 15-16 лет, рост
Была одета: куртка серого цвета, темные штаны, черные ботинки.
Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят срочно сообщить об этом по телефонам:
- +38 067 751 31 00;
- +38 067 379 36 60.