Близкие потеряли связь 5 дней назад: Разыскиваются две школьницы из Мариуполя

Правоохранители Мариуполя разыскивают двух школьниц, с которыми близкие потеряли связь с 22 декабря. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Сотрудниками Кальмиусского отделения полиции устанавливается местонахождение 2 несовершеннолетних мариупольчанок: Луць Карина Вячеславовна 20.09.2003 года рождения и Субботина Виктория Валентиновна 03.03.2005 года рождения», – говорится в сообщении.

Карина Луць приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 см , среднего телосложения, лицо овальное, волосы темного цвета, глаза карие, брови широкие прямые.

Была одета: куртка синего цвета, темные джинсы, кроссовки черного цвета, красный шарф.

Виктория Субботина приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см , среднего телосложения, лицо овальное, волосы темно-рыжего цвета, глаза карие, брови широкие прямые.

Была одета: куртка серого цвета, темные штаны, черные ботинки.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят срочно сообщить об этом по телефонам: