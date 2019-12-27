КПВВ «Станица Луганская»: Как будет работать на новогодние и рождественские праздники

В период новогодних и рождественских праздников контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» будет работать в штатном режиме. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Этот единственный пункт пересечения линии разграничения на Луганщине ежедневно пересекают около 10-12 тысяч граждан. «Нередко для того, чтобы усложнить работу пограничников, несущих службу в этом КПВВ, периодически распространяются слухи о создании определенных неудобств в пересечении линии разграничения, как то сокращение режима функционирования этого контрольного пункта, или закрытие на неопределенный период времени», – говорится в сообщении.

Поэтому, Государственная пограничная служба Украины напоминает гражданам, что в соответствии с приказом Командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц через линию разграничения в КПВВ «Станица Луганская» осуществляются ежедневно, согласно зимнему графику работы с 8:00 до 17:00. Не являются исключением выходные и праздничные дни.

«Кроме того, с целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских наемников в период новогодних и рождественских праздников руководством Лисичанского отряда предусмотрено усиление мер безопасности в КПВВ путем применения дополнительных сил и средств непосредственно от пограничного отряда. А также, для быстрого реагирования на изменения обстановки в Лисичанском пограничном отряде и непосредственно в отделе пограничной службы "Станично-Луганское 2", который организует службу в КПВВ, созданы соответствующие ситуационные группы с привлечением офицеров руководящего звена», – уточняется в сообщении.

Напомним, незаконные вооруженные формирования (НВФ) распространяют в «ЛНР» неправдивую информацию о якобы закрытии Украиной КПВВ «Станица Луганская». Такие сплетни приводит к ажиотажу среди населения, проживающего на временно неподконтрольной украинской власти территории, и как следствие – огромным очередям на КПВВ, к банкоматам, в магазинах и к услугам государственных учреждений в Станице Луганской.