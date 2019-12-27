В «ДНР» рассказали о ситуации с «государственным» кредитованием

В «ДНР» разрабатывают программы «государственного» кредитования сроком до 1 года. Об этом 26 декабря в ходе прямой линии «главы ДНР» Дениса Пушилина заявил «глава ЦРБ ДНР» Андрей Петренко.

«На сегодняшний день заканчивается разработка и принятие целого пула нормативных правовых актов, направленных на запуск этого процесса. В частности, на днях был принят гражданский кодекс, который позволит в дальнейшем переходить к кредитованию залоговому. Это все готовится», – уверяет он.

«На первом этапе ЦРБ планирует запуск кредитования в безналичной форме на пластиковые карты. Возраст людей – от 18 до 65 лет», – утверждает Петренко.

По его словам, кредитные ставки в «ЦРБ ДНР» будут «существенно» ниже, чем те, которые сейчас есть на рынке у кредитных организаций. «Срок этого кредита будет примерно до года. В расчет будут приниматься, учитывая нашу ситуацию в республике с доходами, все возможные доходы: это и зарплаты, и пенсии, и социальные выплаты», – обещает «глава ЦРБ ДНР».

Он также заявил, что с октября работники «республиканского» банка «собирают информацию от людей, какие кредиты массово нужны», а кредитные программы «уже разрабатываются».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» некоторые финансовые компании за выдачу небольших кредитов выставляли процентные ставки до 600%, поскольку их деятельность не была «урегулирована законами» и никак пока не контролируется.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube