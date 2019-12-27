В Мариуполе за сутки убили двух человек

В Мариуполе за прошедшие сутки произошло 2 убийства. Конфликт между парой сожителей и двумя товарищами закончился ножевыми ударами. Полицейские менее чем за час разоблачили подозреваемых. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

Так, сообщение о первом трагическом случае полицейские получили 26 декабря около 5:00 утра. В частном доме в Кальмиусском районе было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с ножевыми ранениями. Правоохранители оперативно установили обстоятельства происшествия и уже через полчаса задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 24-летний местный житель. «Предварительно установлено, что мужчины вместе употребляли алкогольные напитки, однако вскоре между ними возникла ссора, которая и толкнула одного из оппонентов схватить нож. По месту жительства подозреваемого изъято вещественное доказательство», – говорится в сообщении.

Другое трагическое событие тоже произошло в Кальмиусском районе. Тело 51-летней мариупольчанки со следами ножевых ранений было обнаружено у подъезда многоэтажного дома около 11:00 утра. «В ходе неотложных розыскных мероприятий оперативники нашли и опросили свидетелей происшествия и выяснили, что несовместимые с жизнью травмы ей нанес сожитель. В течение часа полицейские разыскали его и изъяли орудие преступления», – уточняется в сообщении.

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.