Граждане Украины могут самостоятельно рассчитать предварительный размер будущей пенсии

В Украине для прогнозного расчета будущей пенсии внедрен новый электронный сервис – «Пенсионный калькулятор», который доступен в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, пенсионный калькулятор позволяет рассчитать пенсию по возрасту в соответствии со статьями 26, 27, 28, 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». «При исчислении страхового стажа и заработной платы используются данные, содержащиеся в электронных реестрах ПФУ. Для учета периодов трудовой деятельности и других периодов, которые засчитываются в стаж работы для назначения пенсии, пользователям дополнительно предоставлена ​​возможность их ручного ввода», – говорится в сообщении.

По результатам расчета на просмотр пользователю предоставляется сумма рассчитанной пенсии и формируется протокол, содержащий информацию обо всех составляющих такого расчета (помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты и т. д.).

Как уточняется, сервис не осуществляет предположений относительно уровней роста средней заработной платы в Украине в последующие годы или уровня инфляции и позволяет оценить прогнозный размер пенсии в условиях и ценах на момент проведения расчета.

Кроме того, результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг ПФУ и доступны для просмотра в любое время.

«Пенсионный калькулятор имеет удобную экранную форму для работы с информацией и понятный в использовании функционал», – отмечается в сообщении.

Важно: Доступ к сервису «Пенсионный калькулятор» возможен только после регистрации на веб-портале электронных услуг ПФУ и осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (ранее – ЭЦП (электронная цифровая подпись)).

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.