НБУ вводит в обращение памятные монеты, посвященные военнослужащим и военным медикам (Фото)

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение две памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные украинским военнослужащим и военным медикам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это монеты серии Вооруженные Силы Украины: «На варті життя» («На страже жизни») и «Учасникам бойових дій на території інших держав» («Участникам боевых действий на территории других государств». Они выпущены тиражом 1 млн штук каждая.

Так, монета «На страже жизни» посвящена военным медикам. «Людям, чья профессия сочетает в себе медицинские и военные знания, которые самоотверженно служат Родине, ежедневно спасая жизни ее защитников, совершают подвиг милосердия, мужества и стойкости», – говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись «Украина», год чеканки монеты – 2019, номинал десять гривен. В центре – стилизованная композиция: пламя, на фоне которого – крест, символ медицины, вокруг – камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны; внизу между обломками – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военных, идущих к нему с носилками (слева); надпись: «На страже жизни» (внизу).

Монета «Участникам боевых действий на территории других государств» посвящена украинским военнослужащим – участникам многих миротворческих миссий.

На аверсе размещен малый Государственный Герб, над которым надпись «Украина»; на зеркальном фоне – стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты и указан номинал 10 гривен; год чеканки монеты 2019, логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка, надпись «Участникам боевых действий на территории других государств».

На реверсе в обрамлении растительного орнамента на зеркальном фоне надписи: «Обязанность. Мужество. Память».

Монеты сделаны из сплава на основе цинка.