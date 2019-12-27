В «ДНР» пояснили, почему не открывают депозиты

В «ДНР» пока не готовы запускать депозитные программы в «республиканском» банке. Об этом 26 декабря в ходе прямой линии «главы ДНР» Дениса Пушилина заявил «глава ЦРБ ДНР» Андрей Петренко.

«При запуске программы привлечения депозитов ЦРБ во главе угла стоит сохранность и безопасность сохранения денежных средств, а также возможность их возврата вкладчикам по первому требованию. Учитывая, что у нас боевые действия в республике практически не прекращаются, мы работаем над этим вопросом, как это обеспечить», – сказал он.

«Как только будем готовы, мы обязательно это запустим, но на данный момент мы еще анализируем ситуацию – слишком серьезный вопрос», – заявил Петренко.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» некоторые финансовые компании за выдачу небольших кредитов выставляли процентные ставки до 600%, поскольку их деятельность не была «урегулирована законами» и никак пока не контролируется, а «государственных» кредитных программ тоже пока нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube