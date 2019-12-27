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Почему многих не устраивают Минские соглашения, – мнение

27.12.19 13:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Между Украиной и Россией существуют значительные разночтения Минских соглашений, но вместо них пока нет другого механизма урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович.

«В теории можно было бы [отказаться от Минска], а на практике что было бы? Мы выходим из Минских соглашений – представляете, как на это отреагировали Париж Вашингтон и Берлин? Они поручились, они добивались, у нас партнерские отношения и вдруг мы все обламываем и говорим: "Нет, ничего не будет, мы будем по-своему." А что по-своему?», – отметил он.

По его словам, пятый президент Украины Петр Порошенко мог отказаться от Минских соглашений на основании того, что они были подписаны в период активных боевых действий на Донбассе, под военным давлением, поэтому нелегитимны, отказаться от них может и президент Владимир Зеленский. «При желании Зеленский может это обойти, сослаться на референдум, например, и провести его, но проблема в том – а что вместо? Трагедия всей этой истории в том, что вместо ничего нет. Именно это и говорят и французы, и немцы», – комментирует Арестович.

«Никогда никому не нравится содержание мирных соглашений. Они все так сделаны, потому что так работает вестфальская система – баланс сдержек и противовесов. И всегда этот баланс за счет примиряющейся стороны – одной и второй. В 20-м веке существуют очень длительные конфликты, но не существует ни одних мирных соглашений, которые понравились хотя бы одной из сторон. Всегда обеим не нравится», – добавил эксперт.

При этом он убежден, что президент РФ Владимир Путин не хочет заканчивать войну на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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