Насосы включили, но прорвало трубу: Почти 23 тысячи жителей Луганщины остаются без воды

В Луганской области города Лисичанск, Приволье и Новодружеск продолжают частично оставаться без воды из-за прорыва трубопровода. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По состоянию на 7 ч. 27 декабря электроснабжение 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию, восстановлено. При повышении давления в сети произошел порыв трубопровода диаметром 600 мм , в результате чего без водоснабжения остаются часть г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 23 тыс. абонентов)», – говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с недостаточным количеством воды в системе приостановлена ​​работа котельной в Лисичанске, вследствие чего без теплоснабжения остаются 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений.

Как уточняется, к ремонтным работам привлечена аварийная бригада. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске местные жители вышли на акцию протеста под стены горсовета. Люди требовали урегулировать вопрос подачи воды после того, как ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») 24 декабря обесточило объекты водоканала. Более 80 тыс. абонентов три дня были без воды.