Правительство Украины утвердило законопроект «О труде»

Кабинет министров Украины сегодня, 27 декабря, одобрил законопроект «О труде». Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, цель законопроекта – повысить официальную занятость и уровень зарплат в стране.

«Разработка нового закона нужна потому, что "Кодекс законов о труде" давно не защищает работников. Действующий документ датирован 1971 годом, поэтому не предусматривает официальной фиксации современных форм труда – фриланса, дистанционной, домашней или временной работы и др. Из-за отсутствия законодательного регулирования, альтернативой для многих разновидностей сегодняшних трудовых отношений стала нелегальная занятость. Поэтому возрастает работа в "тени", зарплаты в конвертах, сложность в поиске работы, фактическое отсутствие защиты работников частного бизнеса», – написал Милованов.

«Законопроект позволит сбалансировать рынок рабочей силы, вывести из "тени" заработные платы и ускорить экономический рост», – считает министр.

Он сообщил, что подготовка законопроекта продолжалась с сентября 2019 года, а к обсуждению и внесению предложений были привлечены отраслевые ассоциации работников, представители крупного и малого бизнеса, а также профсоюзных организаций.

«Закон вступит в силу через 6 месяцев после рассмотрения и принятия парламентом. Еще в течение года будет действовать так называемый переходный период. За это время произойдет адаптация трудовых отношений и кадровых документов к нововведениям. Законопроект планируется рассматривать в парламенте пакетом с другими законопроектами, которые влияют на рынок труда и трудовые отношения. Такие как "О забастовках", "О профсоюзах" и другие», – сообщил Милованов.