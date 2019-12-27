На Еленовке – аншлаг: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 27 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «HVN hvn: «14:17. На Украине почти никого, в Горловке – ужас из автобусов, пеших и машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Роман: «10:15. Марьинка в Донецк машин 70. Льгота 15. До броневика. 12:35. Каргил в Донецк – скоро будет в балке»;
- «Av Av»: «13:30 Марьинка в Донецк около 15 машин, на блоках, за броневиком»;
- «Man Man»: «14:26. Каргил в Украину – машин 40».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Сергей: «10:26. Еленовка в сторону Украины, машины – хвост метров 200 от церкви, пропускают 6 машин в час»;
- Люда: «11:45. В Донецк: на Новотроицком украинцы – молодцы, бегают и быстро пропускают, а ДНР – аншлаг. Машин очень, очень много, стоим 40 минут, продвинулись на 3 машины»;
- Денис: «12:25. Судя по сообщениям, на Еленовке сегодня апокалипсис»;
- Макс: «13:08. Еленовка машин минимум 200 в Донецк»;
- Дарья: «13:47. На Еленовке в Украину машин 50, есть шанс проехать»;
- Анна: «13:51. Еленовка – 70 основная, до полиции, и 5 льготка».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Максим: «12:00. Октябрь на Мариуполь ноль машин»;
- Павел: «14:22. На Пищевике в сторону Донецка около 24 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.