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На Еленовке – аншлаг: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 декабря

27.12.19 14:34
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «HVN hvn: «14:17. На Украине почти никого, в Горловке – ужас из автобусов, пеших и машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Роман: «10:15. Марьинка в Донецк машин 70. Льгота 15. До броневика. 12:35. Каргил в Донецк – скоро будет в балке»;
  • «Av Av»: «13:30 Марьинка в Донецк около 15 машин, на блоках, за броневиком»;
  • «Man Man»: «14:26. Каргил в Украину – машин 40».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Сергей: «10:26. Еленовка в сторону Украины, машины – хвост метров 200 от церкви, пропускают 6 машин в час»;
  • Люда: «11:45. В Донецк: на Новотроицком украинцы – молодцы, бегают и быстро пропускают, а ДНР – аншлаг. Машин очень, очень много, стоим 40 минут, продвинулись на 3 машины»;
  • Денис: «12:25. Судя по сообщениям, на Еленовке сегодня апокалипсис»;
  • Макс: «13:08. Еленовка машин минимум 200 в Донецк»;
  • Дарья: «13:47. На Еленовке в Украину машин 50, есть шанс проехать»;
  • Анна: «13:51. Еленовка – 70 основная, до полиции, и 5 льготка».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Максим: «12:00. Октябрь на Мариуполь ноль машин»;
  • Павел: «14:22. На Пищевике в сторону Донецка около 24 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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