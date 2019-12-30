Переселенцам: Особенности предоставления декларации об имущественном состоянии и доходах

В Украине налоговая декларация подается за отчетный период в установленные Налоговым кодексом Украины (НКУ) сроки контролирующему органу, в котором состоит на учете налогоплательщик. При предоставлении декларации об имущественном состоянии и доходах переселенцев есть особенности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области.

Так, п. 45.1 ст. 45 Налогового кодекса Украины (НКУ) установлено, что налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его проживания, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе. Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса.

Налоговая декларация должна содержать обязательные реквизиты, в частности, о месте жительства налогоплательщика. «В связи с ситуацией, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях, и, учитывая распоряжение Кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года № 1085-р "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения" с изменениями и дополнениями, функциональные обязанности по обслуживанию налогоплательщиков – переселенцев с временно оккупированной территории, полагаются в пределах компетенции на территориальные органы, которые находятся на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме», – говорится в сообщении.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины от 20 октября 2014 года № 1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» факт внутреннего перемещения подтверждается справкой о постановке на учет ВПЛ. Такая справка выдается структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о постановке на учет ВПЛ, утвержденного постановлением КМУ от 1 октября 2014 года № 509 с изменениями и дополнениями.

Пунктом 70.7 ст. 70 НКУ предусмотрено, что физические лица – налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенными центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

В соответствии с Положением о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 29.09.2017 года № 822 с изменениями и дополнениями, физические лица – налогоплательщики обязаны информировать контролирующие органы об изменении данных путем подачи заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов по форме № 5ДР (Заявление по ф. № 5ДР).

При предъявлении налогоплательщиком справки о постановке на учет ВПЛ к заявлению по ф. № 5ДР вносится информация относительно адреса регистрации места жительства в соответствии паспортного документа лица, и адрес фактического места жительства/пребывания – на основании информации, указанной в такой справке. Таким образом, налогоплательщик – ВПЛ, который подал в контролирующий орган по месту фактического проживания/пребывания заявление по ф. № 5ДР и предъявил при этом справку о постановке на учет ВПЛ, и Декларацию подает в этот контролирующей орган.

«Однако, если такие действия не осуществлены, то Декларация подается плательщиком налога по адресу (местонахождению) контролирующего органа, который перемещен из временно оккупированной территории», – отмечается в сообщении.