На Луганщине 100 км дорог до опорных школ имеют ужасное состояние, – ОГА

В Луганской области половина дорог до опорных школ находится в неудовлетворительном состоянии, а 100 км – в ужасном состоянии. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк во время аппаратного совещания, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, общая протяженность дорог до опорных школ области составляет 582 км . «Из них 299 км – в неудовлетворительном состоянии. Также критическая ситуация наблюдается в семи заведениях общего среднего образования. Там из 170 км дорог 100 км имеют ужасное состояние», – говорится в сообщении.

Глава области Сергей Гайдай отметил, что для безопасного подвоза учащихся в школы области нужно определиться с критическими дорогами. «В 2020 году денег на ремонт дорог будет больше чем за последние годы. Для безопасного подвоза учащихся в школы области нужно определиться с критическими дорогами. Начнем ремонт с них», – заявил он.

Как уточняется, Гайдай дал соответствующее поручение директору департамента образования и науки Стецюку.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что Луганская область в 2020 году получит 2,5 млрд грн на ремонт дорог.

Как сообщалось ранее, в некоторых районах Луганской области асфальта почти нет. Осталось 17% дорожного покрытия. Всюду на дорогах метровые выбоины. Некоторые населенные пункты вообще отрезаны от остальной Украины. А это, как говорят чиновники, прежде всего, вредит экономике региона. На ремонт нужны миллиарды гривен.