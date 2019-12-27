Акция «Ринат Ахметов – Детям!» помогла осуществить мечту 13-летнего Егора из Марьинки

В Мариуполе состоялся предновогодний праздник в рамках акции «Ринат Ахметов – детям!». Около 150 юных украинцев, которым Фонд помог победить болезнь или «травму войны», а также ребята из детских домов семейного типа собрались во Дворце культуры металлургов, чтобы получить подарки и поздравления от самого известного благотворителя Украины. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

13-летнему Егору Бодаку, переселенцу из Марьинки, Фонд помогал в приобретении противоастматических препаратов. У Егора нет сильных приступов, и врачи даже не запрещают ему играть в футбол, от которого он в восторге. И эта любовь послужила еще одним поводом прийти на праздник. «Я не только играю в футбол. По телевизору тоже люблю его смотреть. Когда узнал, что на праздник приедет известный спортивный журналист и ведущий канала "Футбол" Александр Денисов, то сразу подумал, что нужно с ним сфотографироваться, поговорить про мою любимую команду "Шахтер"», – рассказал мальчик.

Александр Денисов выступает новым амбассадором Фонда Рината Ахметова. «Миром правит мечта. Когда-то Ринат Ахметов посетил детские дома, и после этого у него появилась мечта – чтобы каждый ребенок жил в семье. Благодаря этой мечте появился проект "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" и почти 10 тысяч ребят из детских домов нашли родителей. Это чудо. Чудо, которое сделал конкретный человек. Сегодня мы попробуем узнать, о чем мечтаете вы, и расскажем, как можно эти мечты исполнить», – сказал телеведущий, обращаясь к детям.

Егор пересекся со своим телекумиром в фойе дворца культуры. «Немножко оторопел сначала, но быстро взял себя в руки и подошел к Александру», – говорит парень.

Денисов не ограничился обычным селфи, и пообщался с Егором о футболе. Но самый главный сюрприз мальчика позже. «Мы уже прощались с Александром Денисовым, я спросил у него: как вживую выглядит студия канала "Футбол"? И он пригласил меня посмотреть все лично! В январе он будет ждать меня и моих братьев в Киеве и проведет экскурсию. Это отличный подарок на Новый год», – говорит Егор Бодак.

«Акция "Ринат Ахметов – детям!" проходит в 19-й раз. Ее цель неизменна – подарить детям веру в добро и чудо. С каждым годом акция становится масштабнее. В этом году она представляет собой целую эстафету активностей, которая будет проходить на протяжении всего декабря», – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Только за последние 5 лет участниками акции стали более 700 тыс. украинских мальчишек и девчонок, в этом году – 90 тыс. детей.