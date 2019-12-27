Житель Донетчины застрелил из ружья трех соседей и покончил с собой

В Северске (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) полиция расследует тройное убийство. Мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил трех соседей, после чего покончил с собой. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Ведется расследование. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, вчера, 26 декабря, около полуночи в полицию поступило сообщение от жительницы Северска, которая услышала выстрелы в соседнем дворе. «На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа, руководство Бахмутского отдела полиции, прокуроры местной прокуратуры», – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли хозяева соседних домов. Во время конфликта злоумышленник открыл огонь из ружья. Трое мужчин – 52, 56, 60 лет получили смертельные ранения.

Тогда стрелок, из того же ружья выстрелил в себя и от полученных травм скончался. «Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)», добавили в полиции.

Отмечается, что вещественные доказательства изъяты. «Полицейские проводят комплекс следственно-оперативных действий по установлению полных обстоятельств происшествия», – сказано в сообщении.