В Украине пенсию ниже 3 тыс. грн получают 70% пенсионеров

В Украине 70% пенсионеров получают пенсию в сумме до 3 тыс. грн. Об этом сегодня, 27 декабря, рассказала заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко в видеообращении на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, сегодня в Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тыс. грн, что меньше фактического прожиточного минимума.

Замминистра добавила, что выплаты для около 1 млн человек еще ниже и составляют 1,5 тыс. грн в месяц. «Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также, введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии», – сказала Наталья Ненюченко.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В ПФУ назвали размеры выплат.