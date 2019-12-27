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В Украине пенсию ниже 3 тыс. грн получают 70% пенсионеров

27.12.19 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине 70% пенсионеров получают пенсию в сумме до 3 тыс. грн. Об этом сегодня, 27 декабря, рассказала заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко в видеообращении на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, сегодня в Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тыс. грн, что меньше фактического прожиточного минимума.

Замминистра добавила, что выплаты для около 1 млн человек еще ниже и составляют 1,5 тыс. грн в месяц. «Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также, введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии», – сказала Наталья Ненюченко.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В ПФУ назвали размеры выплат.

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