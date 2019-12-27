Монетизация субсидий на коммуналку: В Украине для льготников отменили ограничения

В Украине с 1 января 2020 льготные категории граждан смогут в любое время подать заявление и перейти на наличную денежную форму выплат помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Правительство отменило ограничение, которое не позволяло украинцам отправиться за «монетизацией» после 15 октября. Соответствующее решение было принято сегодня, 27 декабря, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги», – говорится в сообщении.

Как уточняется, таким образом, отменяется ограничение, которое не позволяло гражданам обратиться за оформлением наличной формы выплат до 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период).

«Раньше украинские льготники могли получать монетизированные выплаты только, если подали соответствующее заявление до старта отопительного сезона, то есть до 15 октября, теперь же они могут сделать это в любой момент», – заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Отмечается, что реализация принятого правительством постановления повлияет на интересы граждан, получающих жилищные субсидии, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Согласно данным министерства социальной политики Украины, по состоянию на 1 декабря 2019 года льготы получали 2,7 млн человек, из них, в наличной форме около 80 тыс. льготников, в безналичной – почти 2,6 млн украинцев.

Средний размер выплаты за ноябрь составил почти 800 грн.