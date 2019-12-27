В Украине упростили получение гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе

В Украине правительство упростило получение гражданства для добровольцев-иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе. Соответствующее решение было принято сегодня, 27 декабря, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что ранее этот вопрос не был урегулирован, что лишало добровольцев из других стран возможности получить вид на жительство в нашей стране, который является первым шагом для получения гражданства Украины.

«Добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм», – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, решением правительства определяется механизм оформления и устанавливается образец (форма), по которой добровольцы смогут оформить ходатайство командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований о выдаче вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства.

Как подчеркнули в пресс-службе, важно то, что нововведение лишь упрощает предоставление документов, однако решение о получении гражданства принимается в соответствии с действующими нормами законодательства.