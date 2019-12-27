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В Золотом-4 загорелся дом (Фото)

27.12.19 16:52
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Сегодня, 27 декабря, в Золотом-4 (Луганская обл.), произошел пожар. Горела веранда, спасатели помешали переброске огня на дом. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании на улице Заречной поступило в Службу спасения «101» в 6:38.

«После прибытия по указанному адресу, было установлено, что горит веранда и существует угроза возгорания жилого дома. Пожар на площади 91 кв. м локализован в 7:23 и ликвидирован в 8:26», – говорится в сообщении.

Травмированных и погибших на пожаре не обнаружили. Сейчас устанавливают его причину.

Фото: ГСЧС в Луганской области

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