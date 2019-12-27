Никаких свиданий: В «ДНР» рассказали, как отмечают Новый год в местах заключения

31 декабря в местах лишения свободы «ДНР» будут проводиться новогодние мероприятия, однако, свиданий с родственниками не будет. Об этом в интервью местной газете рассказала пресс-секретарь «службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР» Татьяна Демченко.

«В таких местах, как исправительные учреждения и следственные изоляторы, не может быть никаких послаблений режима, несмотря на новогодние праздники. Но согласно распорядку дня, 31 декабря – выходной день, поэтому отбой будет осуществляться не в 22:00, а в 23:00. Приближение Нового года все-таки вносит свои коррективы: с 31 декабря по 8 января включительно заключенные не будут работать в центре трудовой адаптации, потому что для них, как и для всех граждан республики, это нерабочие праздничные дни», – отметила Демченко.

Она рассказала, что в местах лишения свободы традиционно устанавливают живую ель. «По своему желанию осужденные украшают отряды, школу при учреждении, помещение клуба, разрисовывают тематическими рисунками окна, устраивают конкурсы на лучшую стенгазету – все по их желанию и на усмотрение администрации исправительного учреждения», – добавила пресс-секретарь.

В таких учреждениях в период новогодних праздников проводятся тематические мероприятия. «Это и всевозможные концерты, организованные как силами осужденных, так и приглашенных коллективов, конкурсы, просмотры фильмов и телепередач, тематические беседы, церковные службы (на Рождество, – ред.). Осужденные с удовольствием участвуют в самодеятельности, особенно женщины, которые нередко для представлений шьют костюмы», – пояснила Демченко.

«Также заключенные имеют возможность при желании сделать своими руками поздравительные открытки для своих родных и близких, которые будут пересланы им почтой», – сказала пресс-секретарь.

Однако 31 января, в предновогодний день «заключенные» будут лишены свиданий с родными. По словам Демченко, причина в том, что 31 декабря является выходным днем, «следовательно, комнаты свиданий работать не будут».