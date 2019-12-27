В Украине начинаются массовые сокращения госслужащих: Люди просто окажутся на улице

Массовое сокращение штата районных государственных администраций (РГА) по всей Украине, анонсированное в конце октября министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, с нового года для госслужащих станет реальностью, передает DW.COM.

«Вчера нам официально сообщили о ликвидации отдела и увольнении всех. У меня стаж государственной службы 18 лет, и меня просто выбрасывают на улицу», – говорит Наталья (имя изменено), сотрудница одного из отделов Шаргородской РГА Винницкой области. Женщина не желает называться, поскольку боится, что найти работу в маленьком провинциальном городке ей будет сложно, если ее руководство узнает, что она вынесла в СМИ «сор из избы».

В течение двух следующих месяцев в Украине планируют уволить 18 тыс. 449 государственных служащих. «Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы существенно повысим эффективность работы государственных органов», – объяснил такой шаг Дмитрий Дубилет.

По его словам, часть функций госслужащих оказалась устаревшей и неэффективной. Именно такие функции, которые соответствуют определенным должностям госслужбы, ликвидируют в полном объеме. Часть функций госслужащих РГА перенесут на более высокий уровень в областные госадминистации, территориальные органы центральных органов власти или даже в Киев, а часть функций объединят.

Дубилет пообещал, что каждому уволенному госслужащему Государственная служба занятости найдет новую работу или предложит альтернативу. Впрочем, Наталья на это не полагается и говорит, что госслужащие имеют специфические навыки, которые не всегда востребованы.

Впрочем, в пропрезидентской правящей партии «Слуга народа» госслужащим советуют не паниковать. Заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко утверждает, что у уволенных с госслужбы будут хорошие «отступные» и еще и денежная компенсация за неиспользованные отпуска. «Это большая структурная реформа. Не мы ее начали, а правительство Владимира Гройсмана (премьер-министр Украины с апреля 2016 году до августа 2019 года – прим.), И нам приходится ее завершать. У нас есть политическая воля на эти увольнения», – отмечает Корниенко.

Он замечает, что у госслужащих есть хорошие перспективы на трудоустройство в рамках реформы по децентрализации. Ведь, по его словам, вскоре в стране исчезнет большинство районных и все областные государственные администрации. Зато будут созданы исполнительные комитеты областных и районных советов. «Эти все люди найдут себе там работу. Потому исполнительные органы советов могут быть еще и большего состава, чем райгосадминистрации. Если местный бюджет богатый, то он может себе позволить больший аппарат, чем может это позволить себе государство», – отметил в комментарии заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа».

Однако при этом Корниенко умалчивает, сколько времени нужно на эту реформу. Так, изменения в Конституцию в части децентрализации еще должна проголосовать Верховная Рада в течение двух сессий, также свое заключение относительно соответствующего законопроекта должен предоставить Конституционный суд, а затем должны состояться местные выборы. Только после этого будут созданы исполнительные органы новых районных и областных советов. А это не менее двух лет, говорят эксперты. Работу же уволенные госслужащие ищут уже сейчас. К тому же людям из расформированных облгосадминистраций тоже нужно будет где-то искать работу. Поэтому уже сейчас прогнозируют, что конкуренция за рабочие места, в том числе в регионах, будет значительной.

Выходом для ныне уволенных может быть работа в объединенных территориальных общинах (ОТГ), говорит эксперт по вопросам реформирования государственного управления и реанимационного пакета реформ Сергей Сорока. Он указывает на то, что ОТГ, которые сейчас активно создаются, нуждаются именно в специалистах для ведения документооборота, планирования экономической деятельности общины, привлечения инвестиций и бизнеса на свою территорию. «Сокращение действительно назрело, поскольку меняется структура самоуправления. В ОТГ появляются много вакансий именно для уволенных госслужащих», – считает Сорока.

В правительстве обещают организовать профориентационное переобучение уволенных и бесплатно обучить их ИТ-грамотности, чтобы они смогли освоить современные востребованные профессии. Однако заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук отмечает, что власти начали массовые увольнения людей без четкого плана, как их эффективно трудоустроить в дальнейшем. «Если человек работал в РГА, его нельзя просто взять и автоматически перевести в орган местного самоуправления. Нужно организовывать сложные конкурсы, сдавать экзамены, например, для того, чтобы человек мог в ОТГ предоставлять админуслуги», – отмечает Тимощук.

По его убеждению, перед увольнением госслужащих правительство могло разработать механизм автоматического перевода, чтобы не терять специалистов. К сожалению, говорит эксперт, этого не было сделано, и люди, по его прогнозам, просто окажутся на улице.