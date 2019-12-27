В Луганской области состоялась презентация концепции создания Совета ВПЛ

На заседании круглого стола «Усиление участия ВПЛ в демократических процессах местного самоуправления» состоялась презентация концепции проекта по созданию Совета ВПЛ. Проект предусматривает создание трех пилотных Советов ВПЛ при Луганской ОГА, при Краматорском городском совете и при Харьковской ОГА. Совет ВПЛ планируется, как консультативно-совещательный орган, в состав которого войдут внутренне перемещенные лица и жители определенной территориальной общины, представляющие интересы ВПЛ. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что целью создания Совета является усиление участия ВПЛ в общественной и политической жизни общин, содействие поиску долгосрочных решений для ВПЛ, расширение потенциала местных властей в вопросах интеграции ВПЛ, учета потребностей и интересов ВПЛ в процессе разработки политики и принятия управленческих решений на местном уровне и прочее. Совет будет привлекаться к разработке и реализации местных политик, принимать активное участие в осуществлении местного самоуправления.

Кроме того, участники мероприятия из числа общественных организаций, поддержали совместное обращение к президенту Украины, Верховной Рады Украины, кабинета министров Украины по проблемам внутренне перемещенных лиц и обратились к Луганской ОГА с предложением предоставления Совету ВПЛ статуса консультативного органа, задачей которого является сотрудничество с общественным сектором в вопросах выработки решений, касающихся обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.