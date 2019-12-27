В «ДНР» не могут снизить стоимость звонков в Украину

Сейчас в «ДНР» звонки по мобильной связи «Феникс» в Россию стоят 5 руб. (2 грн по местному курсу валют) за минуту, а в Украину – 10 руб. (4 грн). Однако именно в Украину «республиканскому» оператору связи не удается снизить тариф.Об этом в интервью местной газете рассказал замдиректора по продажам предприятия «Республиканский оператор связи» Кирилл Шкуматов.

Он отметил, что в «ДНР» надеются на снижение стоимости минуты звонка в Россию путем введения отдельного тарифа.

«Снизить стоимость звонков в Украину, к сожалению, невозможно, поскольку данная услуга предоставляется через биржи VoIP-трафика, поэтому себестоимость такого звонка получается очень высокой», – констатировал Шкуматов.

Он также добавил, что через «Феникс» СМС-сообщения в Российскую Федерацию и в Украину отправить невозможно.