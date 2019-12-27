Надругательство над флагом: Суд вынес приговор жителю Донецкой области

Вынесен обвинительный приговор мужчине, который совершил надругательство над Государственным Флагом Украины. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В Волновахском районном суде местная прокуратура, объявила обвинительный приговор 26-летнему мужчине, который совершил надругательство над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).



Отмечается, что 15 марта 2015 года человек, проходя в компании друзей мимо центрального входа в здание Ольгинского поселкового совета Волновахского района, поднял с асфальта древко с Государственным Флагом Украины, которое накануне неустановленным лицом было снято с флагштока здания и оставлено на крыльце. «Действуя с исключительным цинизмом, залез на бетонный монумент, который находился вблизи, и несколько раз с силой ударил по нему флагом, после чего публично разорвал желто-голубое полотнище и бросил на землю», – говорится в сообщении.



Учитывая то, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.