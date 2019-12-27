«Формулу Штайнмайера» могут трансформировать

Некоторые пункты «формулы Штайнмайера» могут быть трансформированы в процессе переговоров в рамках «Нормандского формата» о положениях нового закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО». Об этом заявляет заместитель руководителя парламентской фракции «Слуга народа» и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко, в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться», – заявил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что в основе предоставления особого статуса Донбассу лежит реформа децентрализации.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продолжении действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Глава государства также зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект № 2598 по реформе децентрализации, поданном как неотложный, но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса. При этом в Министерстве иностранных дел России считают, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требует прояснения.