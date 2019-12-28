Пользуются «серыми» телефонами: В «ДНР» пояснили проблемы с мобильным интернетом

В «ДНР» жители жалуются на слабый мобильный интернет местного мобильного оператора «Феникс». При этом в «Фениксе» причины проблем видят в самих абонентах.

Замдиректора по продажам предприятия «Республиканский оператор связи» Кирилл Шкуматов в интервью местной газете пояснил, что локальные проблемы с работой мобильного интернета обусловлены двумя факторами.

Во-первых, жители пользуются «серыми» мобильными телефонами / смартфонами. «Они на порядок дешевле сертифицированных, из-за чего и популярны у населения», – сказал Шкуматов. При этом «Феникс» в качестве основного стандарта использует LTE Band 20 (800 MHz), «который не поддерживается несертифицированными Ростестом "серыми" мобильными устройствами».

Во-вторых, – у населения большой спрос на мобильный интернет, «который на данный момент превышает технические возможности существующих базовых станций 3/4G».

Шкуматов сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года у «Феникса» около 1,36 млн активных абонентов, а число проданных сим-карт уже превысило 2 млн шт. «Мобильным интернетом на данный момент пользуются около 350 тысяч абонентов (25% от общего числа активных пользователей), с начала года это число увеличилось на 40% – по состоянию на 1 февраля мобильным интернетом пользовались около 250 тысяч абонентов», – заключил представитель «республиканского» мобильного оператора.

Как сообщалось ранее, «Феникс» не может снизить стоимость звонков в Украину.