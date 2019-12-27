В Донецкой области горняки устроили подземный протест

На шахте «Краснолиманская» четверо горняков остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за задолженности по заработной плате. Об этом на своей странице в Facebook сегодня, 27 декабря, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от ВО «Батькивщина» Михаил Волынец.

По его словам, вчера семь шахтеров остались в шахте после первой смены. Сейчас под землей находятся четыре горняка.

«Шахтеры не получили заработную плату за октябрь, ноябрь. Хотя пора рассчитываться с людьми за декабрь. Более того – шахта "Краснолиманская", ее государственная часть, даже не внесена в отчет Минэнерго о состоянии зарплатной задолженности перед работниками горнодобывающих предприятий. Люди понимают, что если они не получат зарплату сегодня, в последний банковский день, то их семьи будут встречать Новый год без денег. Сейчас горняки обращаются к министру энергетики, к президенту Украины», – отметил он

По последним данным под землей бастуют работники водоотлива. На шахте постоянно находятся спасатели ГСЧС, для бастующих организовано питание и медосмотр.

«Шахта "Краснолиманская" не работает три недели из-за отказа Центрэнерго принимать уголь с предприятия, так покупает его в России», – подчеркнул Волынец.