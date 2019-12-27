Хулигану, который избил пожилых супругов, грозит до 5 лет лишения свободы

В Дружковке (Донецкая обл.) передали в суд уголовное производство относительно 49-летнего жителя Краматорска, который беспричинно напал на двух пожилых людей, оскорбил их, нанес телесные повреждения и при этом оказал активное сопротивление гражданам, которые пытались прекратить его хулиганские действия. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, 7 сентября 2019 года, около 17:30, злоумышленнику, который в пьяном виде входил вместе со своими родителями в подъезд их дома в Дружковке, не понравилось, как на него посмотрели пожилые супруги, что отдыхали неподалеку на скамейке. Выражаясь в адрес пенсионеров нецензурной бранью, мужчина подошел к 78-летнего дедушке и с силой толкнул его в грудь так, что тот упал на землю, и стал избивать. Когда на помощь старику пришла его 65-летняя жена, нападающий толкнул на землю и ее, и только вмешательство неравнодушных соседей прекратило агрессивное поведение пьяного хулигана.



С ушибами грудной клетки, закрытым переломом шейки бедра со смещением и многочисленными ссадинами рук и коленных суставов супруги обратились в больницу.



В настоящее время досудебное расследование завершено.



Максимальное наказание – до 5 лет заключения.