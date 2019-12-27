RU
Все новости

Хулигану, который избил пожилых супругов, грозит до 5 лет лишения свободы

27.12.19 19:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Дружковке (Донецкая обл.) передали в суд уголовное производство относительно 49-летнего жителя Краматорска, который беспричинно напал на двух пожилых людей, оскорбил их, нанес телесные повреждения и при этом оказал активное сопротивление гражданам, которые пытались прекратить его хулиганские действия. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, 7 сентября 2019 года, около 17:30, злоумышленнику, который в пьяном виде входил вместе со своими родителями в подъезд их дома в Дружковке, не понравилось, как на него посмотрели пожилые супруги, что отдыхали неподалеку на скамейке. Выражаясь в адрес пенсионеров нецензурной бранью, мужчина подошел к 78-летнего дедушке и с силой толкнул его в грудь так, что тот упал на землю, и стал избивать. Когда на помощь старику пришла его 65-летняя жена, нападающий толкнул на землю и ее, и только вмешательство неравнодушных соседей прекратило агрессивное поведение пьяного хулигана.

С ушибами грудной клетки, закрытым переломом шейки бедра со смещением и многочисленными ссадинами рук и коленных суставов супруги обратились в больницу.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

Максимальное наказание – до 5 лет заключения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк