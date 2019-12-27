Полицейские задержали мужчину, взявшего в заложники пожилую женщину

Сегодня, 27 декабря, в Курахово (Марьинский район, Донецкая обл.) совершено разбойное нападение. Злоумышленник проник в дом к старикам, схватил женщину и, угрожая расправой, пытался забрать все сбережения. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что 71-летнему хозяину удалось выбежать на улицу и позвать на помощь полицейских. На место была направлена группа реагирования полиции, которая патрулировала в этом районе.

Полицейские за несколько минут освободили женщину и задержали нападавшего. Им оказался 51-летний мужчина, который неделю назад освободился из колонии в Селидово, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

Сейчас жизни и здоровью супругов ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.