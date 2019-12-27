В «Л-ДНР» на участках местных жителей НВФ оборудуют огневые позиции

На неподконтрольной Украине территории Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают оборудование дополнительных огневых позиций на частных участках местных жителей. Об этом сегодня, 27 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз отмечает, что командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по сокрытию своих нарушений Минских договоренностей по отводу от линии соприкосновения 122-мм и 152-мм артиллерии и систем залпового огня», – отметил Гуцуляк.

С этой целью, добавил представитель Минобороны, с начала декабря НВФ увеличили число использованных объектов гражданской инфраструктуры для размещения отдельных подразделений и хранения тяжелого вооружения в районах неподконтрольных Кальмиусского и Дебальцево (Донецкая обл.).

Кроме того, по данным ГУР, НВФ продолжают оборудование дополнительных огневых позиций на частных участках местных жителей, чем усиливают своими действиями угрозу безопасности гражданского населения.